Вижте седмичния отчет на община Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- започна полагането на нова настилка по тротоара на новоремонтираната ул. „Константин Димчев";

- продължават строителните дейности по благоустройство на парковата територия в източната част на Парка на младежта, намираща се до Общинската тенис база, където бяха положени ограничителни бетонови ивици и бяха монтирани нови стълбове за парково осветление, заедно с изграждане на подземна тръбна кабелна мрежа за захранване;

- стартираха дейности по подготовка за полагане на нова асфалтова настилка от два пласта по протежение на локалното пътно платно на ул. „Рига" и ул. „Киев" в кв. „Здравец – Изток", включващи машинно фрезоване на старата настилка, локални ремонти на нестабилна пътна основа на места, повдигане или снижаване на съществуващите ревизионни и дъждоотвеждащи шахти на проектно ниво и др.;

- извършени бях локални ремонти на единични разрушения по пътните настилки на места по бул. „Генерал Скобелев" /в участъка между кръстовищата с ул. „Муткурова" и ул. „Д-р Петър Берон"/, ул. „Видин", ул. „Захари Стоянов", ул. „Изгрев", ул. „Касева чешма", ул. „Княз Ал. Дондуков – Корсаков", ул. „Лозен Планина", ул. „Мария Луиза", ул. „Николаевска", ул. „Свети Георги", ул. „Цар Асен", ул. „Цар Петър", ул. „Шипка" и на територията на СК „Ялта";

- по график бяха измити ул. „Доростол", ул. „Плиска", ул. „Лозен планина", ул. „Лисец планина", ул. „Самодивец", ул. „Сърнена гора", ул. „Голям богдан", ул. „Козница планина", ул. „Петрохан", ул. „Рига", ул. „Потсдам", ул. „Никола Петков", ул. „Проф. Димитър Баларев", ул. „Кирил Старцев", ул. „Васил Априлов", ул. „Изола планина", ул. „Луи Айер", ул. „Стрешер планина", ул. „Любен Каравелов", ул. „Баба Тонка", ул. „Изгрев", ул. „Зорница", ул. „Шипка";

- на 20 май стартира кампания за безплатно извозване на отпадъци, генерирани от строителните дейности и ремонти в домовете, в кв. „Средна кула", кв. „Долапи", ДЗС и Образцов чифлик, като контейнерите ще бъдат на разположение до 20 юни;

- продължават ремонтните работи и полагането на настилка от естествен камък в зоната за отдих около обновеното езерце до чешмата „Черното момиче" в Лесопарк „Липник";

- продължават строителните дейности по цялостен ремонт на тротоара по бул. „Цар Освободител" - от страната на Централен общински пазар, положена бе нова паважна настилка;

- извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване на компрометирани участъци по общинския път с. Хотанца – с. Долно Абланово;

- ремонтирани бяха дъждоотвеждащи и ревизионни шахти на ул. Давид №41/, в разделителната ивица на бул. Цар Освободител, на мостово съоръжение в кв. Долапите и до жил.блок 41 в кв. Дружба 3;

- извършена бе подмяна на 32 амортизирани осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители по уличните мрежи на с. Бъзън, с. Ново село, с. Сандрово с. Ястребово;

- извършен бе ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. „Христо Ботев", ул. „Алеко Константинов", ул. „Александровска", ул. „Драма", ул. „Йосиф Хербст" /вкл. и възстановяване на захранваща мрежа/, ул. „Лакатник", ул. „Мехомия", ул. „Мими Балканска" /вкл. възстановяване на захранваща мрежа/, ул. „Николай Здравков", ул. „Прага", ул. „Филип Станиславов" /вкл. и възстановяване на въздушна и подземна кабелна захранваща мрежа/, ул. „Щип", както и по уличните мрежи на ДЗС, Образцов чифлик, с. Сандрово и гр. Мартен;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Хан Кубрат", пл. „Свобода", на пешеходния подлез по бул. „Липник", в Парка на младежта и в околоблоковото пространство на бл. „Вежен" в кв. „Родина" 1 /вкл. и монтиране на допълнително LED осветително тяло/;

- монтирани бяха 5 нови и бяха подменени 8 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- изработени бяха 29 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

- извършена бе текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на нормалната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Неофит Бозвели" с ул. „Борисова", ул. „Тулча" с ул. „Цветница" и бул. „Липник" с ул. „Братислава" и ул. „Иван Ведър";

- положена бе хоризонталната пътна маркировка по ул. „Александровска", ул. „Байкал", ул. „Княз Ал. Дондуков – Корсаков", ул. „Захари Стоянов" /на кръстовището с ул. „Иван Вазов"/, ул. „Рига" /в участъка между кръстовищата с ул. „Нови Сад" и ул. „Юндола"/, ул. „Петър Берон", ул. „Сърнена гора", ул. „Чипровци", както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Константин Величков", ул. „Мостова" и ул. „Църковна независимост", ул. „Щип";

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 23 кучета, осиновени бяха 3, и бе извършена ваксинация на 25 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 2 кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- проведена бе церемонията по връчване на награди „Русе" и „Млад творец";

- продължава подготовката на Фолклорния събор „Златната гъдулка", който ще се проведе на 7 юни в Парка на младежта, като приемът на заявки за участие е до 22 май;

- извършена бе подготовка на церемонията по случай 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България;

- проведена бе работна среща с представители на културните институции относно програмата на събитията за тазгодишното издание на фестивала „Сцена под звездите", организиран от Община Русе;

- обобщена бе информация за подготовката на месечния афиш за културните събития;

- обявени бяха свободни места за прием в детските градини и подготвителните групи в училища за новата учебна година;

- извършена бе подготовка на празничното шествие и съпътстващите събития по случай 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност;

- осигурени бяха средства за безплатен транспорт на ученици;

- на 22 май бе проведена церемонията по награждаване на ученици за 2026 г. с отличен успех от образователните институции;

- извършен бе анализ на финансовото състояние на ОУ „Олимпи Панов", във връзка с осигуряване средства за ремонти дейности.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- продължават строителните дейности по сградата на бившия Дом на учителя ул. „Александрова" 29 и превръщането му в Международен младежки център - започнаха довършителните работи по балкона към ул. "Александровска", почистване на трети етаж, довършване на окачени тавани и осветление на първи и втори етаж;

- експерти на Община Русе участваха в две онлайн срещи - втора координационна сесия относно съвместната комуникация и брандиране, организирана за идейни концепции, избрани в рамките на Интегрираната териториална стратегия (ИТС), и онлайн индивидуална сесия в контекста на Покана 7 от програмата Interreg VI-A Румъния-България. Основната цел на първата сесия е да предостави технически насоки за предстоящите етапи от процеса на кандидатстване. Втората среща бе насочена към подпомагане в подготовката на проекта в рамките на определения срок;

- на 20 и 22 май в ПГСС „Ангел Кънчев" бе проведен двудневен тренинг на тема „Развитие на младежко доброволчество и реализиране на инициативи". Обучението е част от дейностите по проект № BG-RRP-1.008-0008 „Изграждане на Международен младежки център – Русе", финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Основната цел на тренинга бе да насърчи активното младежко участие, доброволчеството и развитието на умения за реализиране на младежки инициативи и кампании. В рамките на обучението участниците се запознаха с теми, свързани с правата на детето, доброволчеството, гражданската активност и проектния цикъл – от идеята до осъществяването на конкретна инициатива;

- Община Русе бе домакин на Регионалната бизнес конференция на Лидер.бг, в която участие взе заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов. Форумът се проведе в хотел „Рига" под патронажа на кмета на община Русе Пенчо Милков и събра представители на бизнеса, институции, браншови организации и инвеститори от страната и региона. Основни теми в дискусиите бяха инвестиционната среда, иновациите, икономическото развитие и ролята на партньорството между местната власт и бизнеса;

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължава основният ремонт на бул. „Съединение", извършена бе подготовка на участъците, предвидени за локални ремонти, положени бяха бордюри, извършена бе подготвени за асфалтиране на тротоари;

- подписан бе Акт 15 за основния ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Отец Паисий";

- продължават основните ремонти на ул. „Св. Наум" и ул. „Коледница", където бяха положени бяха бордюри;

- продължават ремонтът, реконструкцията и реставрацията на фасади и покрив на общинската сграда на ул. „Цариброд";

- продължават дейностите по преустройство и реконструкция на съществуващи сгради и изграждането на топла връзка между тях в Дом за възрастни хора с физически увреждания ,,Милосърдие", извършени бяха вътрешни довършителни работи, топлоизолация на фасада към вътрешен двор;

- продължават дейностите по подобряване енергийните характеристики на бл. „Ильо войвода";

- продължава основният ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на общежитие към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов Чифлик", извършени бяха дейности по преустройството на стаите и общите части и по външната изолация на сградата;

- продължава ремонтът на ДГ „Слънце";

- продължава изграждането на нова спортна зала в СУ „Васил Левски";

- извършени бяха 6 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи;

- издадена бе заповед за премахване на преместваем обект, като същата е в процес на съобщаване на заинтересованите лица.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- извършени бяха 7 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –социални услуги", приети бяха 3 заявление за кандидат-потребител;

- обработено бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните услуги;

- обявени бяха конкурси за възлагане предоставянето на социалните услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция" за лица с психични разстройства и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства";

- продължават проверките за напредъка на изпълнението на проект „Изграждане и оборудване на две социални услуги за Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства (РГПЛПР)" и „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на Дом за стари хора „Възраждане", както и на ремонтни дейности в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие" и Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста";

- консултирани бяха 8 човека за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- извършени бяха 15 домашни посещения на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа" и 7 домашни посещения на лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ", с цел проследяване качеството на грижа и бяха проведени телефонни разговора с потребителите за отчитане удовлетвореността от ползваната социална услуга;

- консултирани бяха 27 лица от служители на услугата по въпроси, касаещи издаването на служебни бележки;

- обработени бяха 48 заявления на кандидат-потребители за включване в механизъм „Лична помощ" и 48 заявления за кандидати за лични асистенти;

- консултирани бяха 54 лица по въпроси, касаещи социални услуги и други социални придобивки;

- на 21 май бе проведен Общинският съвет по наркотичните вещества;

- сключено бе споразумение за партньорство с двете университетски болници за реализиране на програмата „Академия за родители към Община Русе";

- на 19 май бяха обявени свободните места за прием на деца в общински детски ясли;

- създадена бе организация за осигуряване медицинско обслужване в училищата за държавните зрелостни изпити, задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и националното външно оценяване за учениците от IV клас по български език и литература;

- приключи общинската програма „Да опазим очите на децата", бяха изготвени отчет и анализ;

- консултирани бяха 6 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- специалистите по ранно детско развитие посетиха по график Детска ясла 15, където бяха обсъдени затрудненията, свързани с развитието и поведението на децата. На екипите от детската ясла бяха дадени насоки за работата с децата и техните родители. Проведена бе индивидуална консултация на психолога с родител на дете от Детска ясла 15. Проведени бяха дейности в Детски ясли 9 и 6, насочени към стимулиране и развиване на фина и груба моторика. В Детска ясла 8 бяха обсъдени конкретни казуси, свързани с говорното и двигателното развитие, както и предизвикателствата при комуникацията на децата;

- във връзка с програмата „От връстници за връстници" 8 - 11 клас, бе проведена сесия с ученици от 10. клас на ПГ по дървообработване „Йосиф Вондрак" на тема „Емоционалния живот на човека";

- във връзка с програмата „Уча се да чувствам и разбирам", бяха проведени дейности със 120 ученици от първи и втори клас на ОУ "Отец Паисий";

- във връзка с програмата „Спорт за свободен живот", бе проведена тренировка с деца с увреждания в СК „Захариев файт тийм" и деца от социална услуга;

- здравните медиатори извършиха обход в кв. „Селеметя", където консултираха 10 лица за задължителните ваксини срещу морбили, паротит, рубеола и за останалите задължителни имунизации. Същите лица бяха консултирани и за безплатната препоръчителна HPV ваксина за човешки папилома вирус. На 14 лица бе оказано съдействие за провеждане на медицински прегледи, зъболечение и придружаване до социални институциил;

- изготвени бяха 45 карти за хора с трайни увреждания;

- на 19 май бе въведена временна организация за безопасност на движението на бул. „България".

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- извършени бяха организационни дейности за провеждане на събитието „Празник на футбола", който ще се проведе на 30 май;

- организиран бе транспорт за участие на русенски училища във финали на Ученически спортни игри;

- извършена бе подготовка на зала „Дунав" за провеждане на Републиканско първенство за момчета до 12 г;

- продължават ремонтните дейности във връзка с придобиване на лиценз за провеждане на официални футболни срещи от Първа професионална лига сезон 2026/2027 г.;

- извършени бяха текущ ремонт на покрив и подмяна на улуци, както и подмяна на ВиК тръби на Общинската тенис база в Парка на младежта;

- Мажоретен състав "Екстрийм" към Общинския младежки дом се завърна с много отличия от тазгодишното издание на Фестивалa на мажоретния танц ,,Мадарски конник" - Купа Шумен. В проявата се включиха 14 спортни клуба от различни градове и 12 детски градини. В дисциплината „100 метра" "Екстрийм" спечели първо място в трета възрастова група. При соловите изпълнения София Пулин завоюва първо място в категория „Соло батон" при сеньорите, а Виктория Ранева, която направи своя дебют, стана втора в трета възрастова група. Успешно се представи и дуетът на Виктория Ранева и София Пулин в категория „Помпони", където момичетата заеха трето място в трета възрастова група. В категория „Дует батон" Нелин Неджиева и Пламена Колева се класираха на първо място. Груповите хореографии също донесоха престижни отличия. Танците в категориите „Традиционен корпус" и „Помпони хореография" спечелиха втори места в четвърта възрастова група. Последното изпълнение в категория „Батон хореография с изхвърляне на батон" беше класирано на трето място и предизвика бурни аплодисменти от публиката;

- младите майстори от Клуба по ушу и тайчи направиха демонстрация ушу и пантомима по време на регионалната среща на съдиите от административните съдилища;

- продължава подготовката за XIX международен танцов фестивал „Танцуваща река", който ще се състои в Русе на 30 май.