Депутат на Радев: Няма да има поголовни уволнения, може дори да има назначения

Административната реформа на правителството не означава поголовни уволнения. Възможно е да има структурни звена, където дори да има нови назначения. Това увери заместник-председателят на Народното събрание от "Прогресивна България" Иван Ангелов. Даде пример с КЗК и КЗП, където "имат много отговорности".

В много голяма степен на вероятност ще се наложи да се изтегли нов дълг, какъв - зависи от разчетите на Министерството на финансите. Ще бъдат запазени социалните плащания - пенсиите от 1 юни и заплатите в бюджетния сектор, каза депутатът пред БНТ.

В парламента той не вижда враждебен фронт между мнозинството и опозицията.

Разликата между настоящия и предходните парламенти е видима. Работим в констрктувен диалог, настроение и относително експедитивно по отношение на законодателната рамка. Не смятам, че опозицията е ограничена. Нищо в този првилник не еново или изненадващо, заимствали сме практики от предходните парламенти, каза той пред БНТ.

През последната седмица предложенията на ПБ за промени в правилника на парламента изнервиха опозицията. Всички опозиционни партии без ДПС излязоха с критики срещу текстовете на властта, понеже смятат, че това ограничава правата им. Например се скъсява времето, което трябва да мине, от разпределянето на законопроекти по комисии и гледането им. Досега трябваше да са минали поне 72 часа от раздаването им на депутатите, а сега - минимум 24 часа от разпределянето им по комисии. Също така вече ще се изискват поне 48 депутати, за да се внесе предложение за създаване на временна комисия. Досега беше достатъчно да го поиска една парламентарна група. В 52-ото НС обаче има само една група с над 48 депутати - тази на Румен Радев.

Гневът на опозицията явно се дължи на неотминалата за някои от тях еуфория от изборите. За едни тя е положителна, за други - отрицателна, но ще мине време и ще разберат, коментира Ангелов.