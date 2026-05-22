Крум Зарков: 3 риска пред кабинета - управленски, политически и психологически

Три са основните рискове пред правителството, заяви лидерът на БСП Крум Зарков по БНТ. Управленски риск - тоест резултатите да не дойдат. Политически риск - да няма истинска промяна. И психологически риск - новата власт да не се подаде на определена арогантност, която е заразявала и други власти, каза още той.

Според него заявките както по отношение на съдебна власт, така и на по отношение на законите за цените са добри. Нека да дадем този толеранс към правителството, каза още той и допълни, че действията изглеждат адекватни спрямо идентифицирането на въпросите от дневния ред. По думите му тепърва трябва да се видят реалните резултати.

По отношение на изборните резултати той заяви, че ударът е бил тежък. Става ясно и ме радва, че хората, които решихме да останем и да се борим, разбираме, че не става дума само да се спаси нашата партия. Става дума да се съберат и организират хора, които разбират, че големите проблеми на България могат да бъдат смекчавани, но са продукт на една порочна система, обясни лидерът на БСП.

Трябва да изградим лява алтернатива на една система, която тотално доминира политическия пейзаж за последните 340 години. Една система, която съкрати българския народ с 1/3. В която не труда, а схемата носи успеха.