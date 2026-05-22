4680 деца остават извън градини и ясли в София на първо класиране - 2 пъти по-малко от миналата година (Обзор)

Още над 3200 се очаква да влязат при следващото

Обсъждат промяна в механизма на компенсации за неприетите, сега семейства кандидатствали на невъзможни места, за да ги получават

За 4680 деца няма да има места в софийските детски градини, стана ясно след обявеното в петък първо класиране. Това обаче е спад от близо два пъти спрямо броя деца, които останаха без място на първо класиране в детските заведения в София миналата година - тогава бяха 9720. През 2024 г. пък неприетите от раз в ясли и градини бяха 10 213.

Сега приетите са 11 476, а при второто класиране ще има малко над 3200 свободни места, съобщи зам.-кметът по образование на София Десислава Желязкова. То ще бъде обявено на 5 юни, а третото - на 19 юни.

Столичната община удължи сроковете с две седмици, тъй като се чакаше Върховния административен съд да се произнесе по оспорената наредба за приема. В нея за първи път се изравниха точките, които се дават за уседналост по постоянен и тези по настоящ адрес. Така семействата, които живеят под наем, поблучиха равен шанс с тези със собсвени жилища. ВАС остави в сила всички промени, които преди това бяха временно спрени на първа инстанция (виж за измененията по-долу в текста).

В края на март от общината обявиха общо 14 830 места за ясла и детска градина - с 1740 повече спрямо миналата година. Отделно е уреден приемът на 909 деца с хронични заболявания и 645 за такива със специални образователни потребности.

За набор 2023, които наесен ще са в първа градинска група, бройките са 5896. Най-много са за районите “Красно село” - 531, “Младост” - 464, и “Слатина” с 440.

5682 пък са свободните места за яслите. От тях 3654 са за втора яслена група (набор 2024 г.), а за най-малките софиянчета в първа - 2028.

Освен че се уеднакви настоящият и постоянният адрес при броя точки, който дава, по новите правила се увеличи и тежестта на този критерий във формирането на общия бал за прием. Постоянен или настоящ адрес в София, който не е променян към датата на класиране през последните 3 г., вече носи 8 точки. Ако не е променян през последните от 1 до 3 г. - 5 точки, а през последната 1 година - 3 т.

При кандидатстване за ясли или първа градинска група се взема уседналостта на родителя, на чийто адрес е регистрирано детето. СОС обаче отложи за 2028 г. отпадането на бонус точката, която се дава, ако кандидатстващите за градина деца са посещавали ясла.

“Темата за образованието и грижата за децата във всички възрасти за мен е важна и един от ангажиментите ни беше да вземем кардинални мерки за решаване на проблема с грижата за децата в яслите и детските градини”, заяви в навечерието на тазгодишния прием в детските заведения столичният кмет Васил Терзиев. И съобщи, че планират да разкрият още 1500 места в детските градини.

Недостигът в яслените групи в София винаги е бил най-сериозен, към момента той е от 5400 места.

Голям е и недостигът на кадри. Заради липсата на достатъчно медицински персонал част от яслените групи са били трансформирани в градински, обясни ресорният зам.-кмет Желязкова.

Над 230 медицински сестри не достигат за яслите, а половината от работещите там са над 62-годишна възраст. Повече от 100 сестри пък са над 70-годишни.

През септември родителите на деца от 4 до 6 г., които не са приети и на последното класиране, могат да подадат заявление до общината за намиране на място.

Държавата всяка година изплаща компенсации на семействата, останали извън градините. Само за периода януари - февруари тази година Министерският съвет отпусна 1,55 млн. евро за неприети в София, Варна, Пловдив, Божурище и Аврен.

Има идея начинът, по който да се изплащат компенсации на родителите, обяви Десислава Желязкова. “Критериите не трябва да са обвързани с неприемане на детето в детска градина, защото сега наблюдаваме, че се кандидатства на места, в които детето няма да бъде прието, за да може след това да се получи компенсация”, обясни тя. Затова от общината искат родителите да могат сами да определят каква грижа да осигурят за децата си.

Вече има и предложение парите за компенсациите да влязат в бюджета на общините или в тези на просветното или здравното министерство, за да бъде забързан процесът, каза още зам.-кметицата.