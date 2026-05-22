Дара към премиера: Искам да видя как се случват промените, за които хората излязоха на протестите (Обзор)

За "Евровизия" следваме стандарта от Виена, пращат въпросници с изисквания към 4-мата кметове, претендиращи за домакинството

Bangaranga завладя и Министерския съвет. Премиерът Румен Радев посрещна победителката от “Евровизия” Дара, за да обсъдят първите стъпки по подготовката на домакинството ни.

Твоята енергия, неизчерпаема сила и най-вече талант пометоха всичко по пътя си. Голямата победа на “Евровизия” е лично твоя и на твоя екип. Искам да ви благодаря от името на нашия народ, който има нужда от подобни триумфи, каза Радев и поднесе на певицата голям букет.

Премиерът заяви, че

Дара вече е част от европейската политика,

след като канцлерът на Германия Фридрих Мерц го е посрещнал в Берлин с Bangaranga. Поставяме първата стъпка за организацията на Евровизия, благодарение на Дaра и нейния екип. Този грандиозен екип ще ни вдъхнови да надскочим себе си. Ще положим максимум усилия да поставим България където ѝ е мястото - достойно на световната карта, увери Радев. В сряда премиерът обяви, че правителството създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на конкурса, за него ще отговаря вицепремиерът Иво Христов. Министрите очакваха Дара, а на влизане тя с усмивка се обърна към камерите с “Добре дошли в моя замък” и “Bangaranga на всички”. СНИМКА: Велислав Николов

България е страхотна държава с много потенциал и искам да видя как този потенциал се развива и се случват истински промени, каквито всички хора, които бяха на протестите, искат да видят, каза Дара. И беше категорична, че победата ѝ е знак за всички млади хора.

Можем да се справим и въпреки лошата енергия можем да победим, когато имаме силен дух и любов към това, което правим. Надявам се тази година да бъде невероятна за нашата държава, допълни тя.

Още не е избран град за домакин. В надпреварата са София, Пловдив, Варна и Бургас.

Има изисквания, които по стандарт трябва да се покрият. Ние ще вървим по стандарта, който видяхме във Виена. Ще пуснем въпросници, които ще изпратим към общините, обясни генералният директор на БНТ Милена Милотинова. Сред изискванията са за зала с най-малко 10 000 души вместимост, големи площи за пресцентрове и улеснение на журналистите, пространства за артистите и техните екипи, както и площи за подготовка на прически, грим и други.

Ще имаме много строга подкрепа за финансирането.

Библията, по която вървим, е 200 страници и в момента се превежда и обработва

Тя ще се даде на общините, за да се запознаят с изискванията, каза още тя.

Трябва да създадем навик на българите да обичат толкова много музиката и все повече да имаме поводи да се събираме, да сме заедно и да има подкрепа в това общество. И много положителна енергия. Но има много неща, които трябва да се случат, за да може да се осъществи “Евровизия”.

Като певица и артист моята задача е да продължавам да се занимавам с това, което обичам и да развивам този потенциал, който в момента тепърва започна да изгрява на международната сцена. За мен, за нас е приоритет в момента да продължим следващите крачки на западната сцена и да развиваме българската музика, обяви пък Дара.