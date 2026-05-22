Премиерът Радев на първи разговор с Урсула фон дер Лайен в Брюксел (Обзор)

На първо посещение в Брюксел за разговор с председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен заминава Румен Радев. Двамата ще се срещнат в четвъртък - 3 седмици след клетвата на новото правителство. Първата му визита като премиер бе в Германия. В понеделник той обсъди с канцлера Фридрих Мерц отбраната, индустрията и следващия бюджет на ЕС.

За срещата в Брюксел бе обявено от говорител на ЕК в петък. Ден по-рано бившата външна министърка Надежда Нейнски коментира, че традицията е новите премиери първо да се срещат с ръководителите на ЕС. Радев обаче дал знак, че повече ще държи на двустранните отношения. Още в първите дни на поста той е получил покани и от италианската си колежка Джорджа Мелони, от френския президент Еманюел Макрон и от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, съобщиха по-рано от МС.

България е част от общата външна политика на ЕС, но има право на свое собствено мнение. Създаването на трибунал срещу президента на една държава има ефект, когато тя е победена, капитулирала и нейният лидер е пленен. Тези условия към момента не съществуват по отношение на Русия и едва ли ще съществуват в обозримо бъдеще. Крайно време е Европа да започне да работи от позицията на здравия разум и от реалистичната преценка какво се случва в нея и около нея. Така Радев коментира в парламентарните кулоари в петък защо България не подкрепи създаването на трибунал срещу Владимир Путин. Европа има нужда от солидна доза евроскептицизъм, за да оцелее в съвременния, изключително сложен свят, защити пък решението си вицепремиерът Иво Христов да отговаря за “Евровизия” у нас.