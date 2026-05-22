Радев: Пепи Еврото, почернени родители, катастрофите... Навсякъде дефицит на справедливост! Затова – независими ВСС и главен прокурор (Обзор)

Ограничават Сарафов в следствието, чакат го да се оттегли сам от системата

Случаите с Пепи Еврото и Мартин Божанов - Нотариуса трябва да се разплетат, а както виждате, те през годините не мръднаха. Затова се надявам, че ще има смислен дебат по Закона за съдебната власт.

Важно е критериите и процедурите, по които ще се избират новите членове на ВСС, да бъдат внимателно прецизирани, за да бъде той независим и да спомогне да ги разплетем. Това означава да имаме и нов независим, обективен главен прокурор.

Това каза премиерът Румен Радев пред журналисти в Народното събрание. Този петък той участва в първия си парламентарен контрол - отговаря на въпрос от “Възраждане” за правителствената политика за бежанците.

По повод решението на Софийския градски съд да наложи единствено парична глоба от 2500 евро на Петър Петров и да отмени европейската му заповед за арест Радев коментира: Това не е първият случай, в който гражданите са изключително разочаровани от нашата съдебна система. Да не говорим за катастрофите, войната по пътищата, родителите, които чакат възмездие и справедливост. Навсякъде има остър дефицит от справедливост.

“Ние имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост, но тя не трябва в никакъв случай да се превръща в капсулиране”, допълни той. Затова казвам, че е много важно какви промени се приемат в Закона за съдебната власт, важно е и за процедурите. Оттам да тръгнем и да работим по тези правила, парламентът със своите инструменти да оказва вменените в конституцията задължения. Трябва да отчетем колко време Борислав Сарафов стоя на поста извън регламентираното - превиши значително това време, което се полагаше по закон за и.ф. главен прокурор, заяви още премиерът.

На въпрос дали ще поздрави Сарафов, ако се оттегли от съдебната система, бе лаконичен: “Разбира се.”

“Не бих призовал г-н Сарафов да се оттегли от тази съдебна система, но ще го поздравя, ако го направи”, коментира и правосъдният министър Николай Найденов. Обяви, че от “Прогресивна България” внасят предложения за изменения на Закона за съдебната власт, с които ще се ограничи прегрупирането на Борислав Сарафов в Националната следствена служба. Министър Николай Найденов дойде в парламента за първото четене на антикорупционния закон. СНИМКА: Румяна Тонева

Според промените, направени миналата година, шефът на НСС получава относителна самостоятелност в прокуратурата - може да назначава служители, да командирова следователи. Сарафов по право е и зам. главен прокурор по разследване. Сега ПБ с промените прекратява това, както и еднолично управление на следствената служба.

По повод приетото на първо четене същия ден възстановяване на антикорупционната комисия Радев изрази надежда “да не повтаряме негативните сценарии, които гледахме до момента с нея”. То бе задвижено със 153 гласа “за”, като ДПС и “Възраждане” не участваха. Проектът бе внесен от служебния кабинет, след като предишната КПК бе закрита преди 4 месеца. Ще има петима членове, по един ще избират президентът, Народното събрание, Общото събрание на ВКС и ВАС и Висшият адвокатски съвет, а шефът ще е на ротация.