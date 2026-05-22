Георги Кандев: Прокурорският син Васил Михайлов е заловен (снимка, обновена)

Задържан е в столичния квартал "Свобода"

Заловиха прокурорския син Васил Михайлов. Това съобщи във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.

"ПРИМКАТА СЕ ЗАТЕГНА! Белезниците щракнаха. Преди месец ви казах, че работим по този случай. Издирваният беглец от закона, познат с прякора "Прокурорския син", току-що беше заловен от ГДБОП", пише Кандев.

По данни на "24 часа" той е задържан в столичния квартал "Свобода". Укривал се е в блок, намиращ се близо до спорно училище.

Васил Михайлов е син на Бисер Михайлов – бивш заместник окръжен прокурор на Перник. Името му стана известно в началото на юни 2022 г. след заканата на кмета на Перник Станислав Владимиров да оглави протести срещу отказите на полицията да работи по сигнали срещу младежа. Оказа се, че за хулиганските изцепки на тогава 19-годишния прокурорски син знае целият град и дори се разпространяваха на клипове.

След това той беше задържан, а после се споразумя за една условна присъда, а друго дело приключи с пробация. След повече от година, през която беше задържан под стража, мярката на Михайлов беше изменена в домашен арест, а след това и в подписка. След като миналата година беше осъден и ефективно, той остана с най-леката мярка за неотклонение.

В края на месец март 2026 г. пък Васил Михайлов се опитал да запали къщата на полицай, който го е разследвал. Стигнало се и до престрелка. Униформеният се е опитал да предупреди Михайлов и да го задържи, но той не се е подчинил. Имало е изстрели по автомобила, с който се е движел.