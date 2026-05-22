Елисавета Белобрадова, ДБ: Парламентът е място за дебат и силната опозиция

Парламентът е място за дебат, свобода и силната опозиция, която ние ще бъдем. Това каза депутатът от ДБ Елисавета Белобрадова по БНТ по отношение предложените промени в правилника на Народното събрание. Според депутата управляващите се опитват да ограничат работата на парламента.

Няма как да останем без кауза. Подкрепата на демократичните ценности и охраняването на законността е това, което правим всеки ден в парламентарната си работа, каза още тя.

Достатъчно достойно представляваме опозицията, заяви още Белобрадова.

По отношение на РС Македония тя заяви, че като инициатори на гласуването на френското предложение са застанали на позицията, че приветства РС Македония в ЕС при изпълнение на условията. Които са условия на цялата европейска общност, каза още тя.