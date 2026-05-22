Спипан с фалшива белгийска книжка в Асеновград ще се труди безвъзмездно в полза на обществото

Осъждан е и преди

32-годишен мъж, засечен да шофира с фалшива белгийска книжка в Асеновград, ще трябва да се положи 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в продължение на 2 години. Той бил спрян за проверка на 20 декември 2023 г. и показал на полицаите подправения документ, след което бил отведен в Районното.

2 години и половина след случката той признал вината си и договорил с прокуратурата не само да се труди без пари, а и да бъде наказан с пробация със срок от година и 10 месеца. В това време ще трябва да се регистрира по настоящ адрес и два пъти седмично да се среща със съответния служител. Мъжът е осъждан и преди.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Асеновград.