Вижте снимки и видео от ареста на прокурорския син Васил Михайлов. Демерджиев: Никой не е над закона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вътрешният министър Иван Демерджиев качи снимки от ареста на прокурорския син Васил Михайлов. Той бе хванат по-рано днес в столичния кв. "Свобода" при акция на ГДБОП.

От кадрите се вижда, че Михайлов е задържан от тежковъоръжени антимафиоти. Дори светят червени точки по него, вероятно защото е държан на прицел от снайпери. Причината - през март той и негов приятел нападнаха полицай от ГДБОП, а Михайлов успя да се укрие.

"ГДБОП в действие при задържането на т.нар. прокурорски син - Васил Михайлов.

Никой не е и няма да бъде над закона. Българските граждани искат справедливост и сигурност и докато аз съм в Министерство на вътрешните работи, ще работя да я получат", написа Демерджиев във профила си във фейсбук.

Предстои привеждането на Васил Михайлов в затвора, за изтърпяване на наложено ефективно наказание от година и 8 месеца затвор.

Прокуратурата ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства спрямо Михайлов - едно в съдебна фаза, по което Софийски районен съд е постановил 4 години "лишаване от свобода", както и по водени срещу лицето други досъдебни производства, съобщиха от държавното обвинение.