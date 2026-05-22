80 литра дъжд на квадратен метър се изляха за 40 минути над Велико Търново

Екипи от Община Велико Търново, Пожарната и Гражданска защита проверяват и обхождат всички залети райони на Велико Търново, Дебелец, Килифарево, Присово, Пчелище след поройния дъжд, излял се тази вечер над региона.

Само за 40 минути падна количество от над 80 литра на квадратен метър- повече от средната норма за целия месец! - написа във фейсбук кметът Даниел Панов. Улиците са нводнени Снимка: Община Велико Търново

Организира се отводняване на най-засегнатите места и райони. Изпратени са екипи в района на бул."Никола Габровски", Южния пътен възел, квартал "Асенов", Присово".

За един час река Белица в Дебелец се вдигна до три метра, критичната стойност е четири метра. 1 метър под критичната точка.