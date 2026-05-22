Булевардите „Хемус“ и „Столетов“ в Габрово се наводниха заради проливния дъжд

Обилни валежи от дъжд. Снимка:Pixabay

Поради продължаващите обилни валежи и значително влошената метеорологична обстановка бул. „Хемус“ и бул. „Столетов“ в Габрово са временно затворени за движение на моторни превозни средства заради наводнени пътни участъци и необходимост от осигуряване безопасността на гражданите. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово.

На място незабавно са изпратени екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Габрово, които извършват дейности по отводняване на засегнати имоти и оказват съдействие на гражданите.

Полицейски екипи са разположени в района с цел регулиране и пренасочване на движението, както и за недопускане на инциденти.

От полицията призовават гражданите да ограничат пътуванията в засегнатите участъци, да спазват указанията на органите на реда и да бъдат изключително внимателни за паднали дървета, клони, свлечена земна маса и други опасни предмети по пътното платно.

Жълт и оранжев код за интензивни валежи и гръмотевични бури е обявен за 20 области на страната. 

