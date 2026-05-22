Областният на Велико Търново: Ситуацията е под контрол, няма бедстващи хора

Заради усложнената обстановка областният управител на Велико Търново Марин Богомилов бе на терен и заедно със спасителните екипи на полицията и пожарната обхождаше засегнатите от природната стихия райони. Богомилов беше и в село Присово, където положението се оказа най-сериозно, посочват от областната управа. Поради обилния дъжд и големия водосбор водата в центъра на селото се е покачила сериозно. Първоначално е имало готовност живущите в тази част на селото да бъдат евакуирани, но до такава мярка не се е стигнало. Хората са били предупредени и са се качили на по-горните етажи на жилищата си. Към мястото са били насочени допълнителни полицейски екипи.

„Нивото на водата в дерето край Присово се е покачило и в момента е под наблюдение дали ще прелее към главния път. Докладваха ми, че има наводнени дворове и мазета на къщи в Дебелец, обитателите са настанени при роднини и приятели. За щастие няма пострадали хора", съобщи Богомилов. Той допълни, че е разпоредил обход на балканските селища в Хаинбоаз. Под наблюдение е река Янтра и притоците и –реките Осенарска и Белица.

На пътя между селата Драгижево и Церова кория е имало закъсала жена с автомобил, но и е оказана помощ.Скална маса се е сринала на пътя край Арбанаси, но е разчистена и трасето не е затваряно. „Положението е овладяно. Ситуацията е под контрол. Няма бедстващи хора", увери Марин Богомилов.