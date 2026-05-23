Кметът Даниел Панов: Търновци не помнят такъв интензивен дъжд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Търновци не помнят такъв интензивен дъжд. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ кметът на Велико Търново Даниел Панов.

"От 20 часа снощи до 20:40 валя силен дъжд. Около 80 литра на квадратен метър. През нощта също имаше валежи. Нивото на река Янтра е в критична точка - 7.24 метра. Бедстващи хора има в селата Пчелище, Присово. В град Дебелец има много бедстващи хора, 4 човека са евакуирани. Във Велико Търново са евакуирани две жени в социален център", посочи той.

"Нивото на реката се следеше от кризисния щаб, обявено е бедствено положение. Две коли извлечени край река Янтра. Има и две, попаднали в дере", допълни Панов.

В посока Русе и Стара Загора е затворен Южният пътен възел.

Кметът на Велико Търново благодари на всички хора, които са се включили да помогнат. Те са граждани и хора от различни държавни служби и от Националния военен университет

"За област Велико Търново е най-бедствено положението в община в Велико Търново В община Горна Оряховица ще се обяви бедствено положение. Очакват се валежи и днес", заяви областният управител Марин Богомилов.

Временно е ограничено движението при км 106 на път I-5 Велико Търново – Габрово, съобщиха от АПИ.

Обходният маршрут е по път I-5 през квартал Чолаковци, Западен пътен възел, Южен пътен възел и обратно, като трафикът се регулира от „Пътна полиция".