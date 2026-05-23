В Априлци наводнени къщи, жена е евакуирана и е настанена в социална услуга

Дъждът от изминалата нощ е наводнил къщи в Априлци, една жена е евакуирана и е настанена в социална услуга, е съобщил областният управител на Ловеч Пламен Христов, предава БТА.

Той добави, че нивата на реките в региона са се покачили значително. Най-сериозно е положението в община Априлци, където Видима и Острешка са достигнали критични стойности и има опасност от преливане. По пътните артерии в близост до реките има натрупани наноси и камъни.

По думите на областния управител екипи на Oбщината обхождат ниските зони покрай двете реки и предупреждават хората за опасността от преливане. На място са и екипи на пожарната и полицията, като има готовност да бъдат изпратени допълнителни.

Христов информира и че през нощта е бил залят мост по пътя между угърчинските села Орляне и Драгана при разклона за село Катунец.

Река Черни Осъм е излязла от коритото си и е заляла улица в троянското село Орешак, но няма засегнати къщи.

Ситуацията в Ловешка област остава усложнена и се следи непрекъснато от институциите, каза още Пламен Христов.