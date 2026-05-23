ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ройтерс: Три месеца по-късно: губи ли Тръмп войнат...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22902609 www.24chasa.bg

В Габрово задействаха системата BG–Alert заради проливния дъжд

1640
Снимка: pixabay

В Габрово е задействана системата BG–Alert заради проливния дъжд, информираха от Общината. В съобщението от името на кмета на Габрово има предупреждение, че в района на ул. "Капитан дядо Никола" и ул "Иван Калпазанов" нивото на река Янтра се е покачило опасно и се призовават гражданите да не доближават речното корито, съобщава БТА.

Нивото на язовир "Христо Смирненски" се следи денонощно, информираха от областната администрация. По техни данни водата е на два метра под преливния ръб и ситуацията е нормална.

Екипи на пожарната съдействаха на закъсали автомобили в кв "Радецки", видя репортер на БТА. Затворените по-рано пътни участъци вече са отворени, като общината е организирала техника, която да махне калната маса. Няма сигнали за пострадали хора.

За кратко дъждът беше спрял, но заваля отново.

Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Изумих се в колко осъзнат човек се превърна детето Дара (Видео)