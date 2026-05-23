Президентът Илияна Йотова ще участва в честването на 150-годишнината на Априлското въстание в Априлци, съобщиха от прессекретариата на президента.

Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град. В 20,30 ч на площад „Априлско въстание", кв. „Ново село", президентът и върховен главнокомандващ ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част, както и на 14-и ученически гвардейски отряд.

Държавният глава ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря-проверка. Събитието е част от честванията на годишнината на Априлското въстание, които се провеждат под патронажа на президента.

Програмата, с която Априлци отбелязват 150 години от обявяването на Новоселската република – част от епопеята на Априлското въстание, ще започне в 16 часа с церемония по поднасяне на венци в памет на загиналите в Новоселското въстание в местността Черен паметник в квартал „Зла река", съобщи за БТА кметът на общината Тихомир Кукенски.

След това проявите продължават в центъра на кв. "Ново село" с концерт на Гвардейски представителен духов оркестър. Рецитал ще изнесат ученици от Средно училище „Васил Левски" - Априлци. На сцената ще се качат и децата от Детска вокална група „Цветчета".

Непосредствено преди тържествената заря-проверка, която започва в 20,30 часа, е концертът на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили на Република България.

Новоселското въстание, част от епилога на Априлското въстание, избухва на 2 май 1876 г. с обявяването на Новоселската република, но девет дни по-късно е потушено жестоко. Стотици местни жители заплащат с живота си порива си за свобода, избити са част от монахините и свещениците от Новоселския манастир „Света Троица", изпепелени са над 700 сгради. Голяма част от оцелялото население се изселва, се посочва в сайта на Община Априлци.

През 1976 г. в чест на 100-годишнината от Априлското въстание четирите села – Ново село, Видима, Острец и Зла река, се обединяват в град Априлци. През 2011 г. с решение на Светия синод на Българската православна църква загиналите монахини и свещеници от Новоселския манастир са канонизирани за свети мъченици, заедно с жертвите от Баташкото клане.

Четиридневната програма, с която в Априлци отбелязват 50 години от обявяването на населеното място за град и 150 години от Априлското въстание, започна на 21 май. Инициативите ще продължат до 24 май и включват културни прояви, възстановки, научна конференция и участия на представителни военни формации.,