Янтра излезе от коритото, община Габрово обяви бедствено положение за части от общината

Община Габрово обяви бедствено положение за част от територията на общината заради проливните валежи. Това съобщиха от общинската администрация.

Мярката обхваща терени около речните корита, притоците им, дерета и прилежащите към тях зони. Бедственото положение влиза в сила от 00:00 часа на 23 май и ще остане в сила до отпадане на необходимостта, предава БТА.

Интензивните валежи вече са нанесли щети в района на ул. „Черни Лом" и кв. „Любово", посочват от общината.

В изпълнение е приведен Общинският план за защита при наводнения. Eкипи извършват обход на критичните участъци и наблюдение на рисковите зони.

Критично е повишено нивото на река Янтра в района на ул. „Иван Калпазанов" и ул. „Капитан Дядо Никола". От общината предупреждават гражданите да не се доближават до речното корито и да спазват указанията на институциите.

Чрез системата BG-Alert е разпространено предупреждение за засегнатите райони. От общинската администрация посочват, че се очаква допълнителна информация.

БТА припомня, че поради продължаващите обилни валежи и значително влошената метеорологична обстановка бул. „Хемус" и бул. „Столетов" в Габрово бяха временно затворени през нощта на 22 срещу 23 май.

Река Янтра излезе от коритото си в района на кв. "Радичевец" в Габрово заради проливния дъжд.

