Таня Христова: Ситуацията след дъжда в Габрово остава усложнена

Таня Христова КАДЪР: БНТ

Ситуацията след проливните валежи остава усложнена. Снощи се наложи да се обяви частично бедствено положение. Няма бедстващи хора. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ кметът на Габрово Таня Христова. 

"Екипи с механизация работят по местата, където има ситуации с излезли води и наноси. Има наводнени мази и сгради", посочи тя. 

"Сигналите не спират. Има отнесена пасарелка в един квартал. Има улици, на които има повдигнати настилки. Екипите са на терен", заяви Христова.

"Най-критични бяха точките, в които имаше изключително повишено ниво на река Янтра. Използвахме BG-ALERT, предупредихме живеещите около реката. Нивото ѝ към момента не се повишава", каза кметът на Габрово.

