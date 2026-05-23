Манол Пейков: Въздухът извън парламента е по-прозрачен

Много добре се диша извън парламента. По-прозрачен е въздухът. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ Манол от "Демократична България", който не стана депутат в 52-ото Народно събрание.

"Заявката за 121 депутати беше на Асен Василев и беше негова лична прийомица. Имаше известна доза рацио, доколкото човек трябва да държи летвата високо. Не беше реалистично това очакване по никакъв начин. То беше по-скоро мечтателно. Смятам, че резултатът, който постигнахме, предвид политическата ситуация, беше реалистичен. Всъщност ДБ е единствената партия от предишния парламент, която има повече депутати", посочи той.

"Прогресивна България" измести доста от малките партии, които запълваха политическия живот и които в един момент го задръстиха с шлака. Визирам "Възраждане", ИТН, донякъде МЕЧ, ако щете и "Величие". Това надребняваме в един момент превърна парламента в арена, на която се замерваме с дребни камъчета. Не казвам, че непременно настоящата политическа ситуация е по-добра. Добрата ѝ страна е, че има една политическа партия, която има пълно мнозинство. Те няма с кого да се извинят. Цялата отговорност пада на техните рамене и това е доста голям и сериозен за преглъщане залък", смята Пейков.

"ПБ не трябва да доминират. Трябва да се опитат да наложат своята визия за нещата, но тя не може да е да се ограничава работата на опозицията. Не съм сигурен, че това е посоката", посочи той.

"Между нас с ПП винаги е имало политически нюанси. Ние седим малко по-дясно. Мисля, че ДБ и в частност "Да, България", винаги е била по-ценностно ориентирана. При ПП нещата са малко по-опортюнистични. Те дойдоха на гърба на белия пегас. Въведени тогава от президента Радев като нови лица. И влязоха през един отвор, който ние бяхме блъскали стената с глава. Отворихме дупка в стената и те влетяха в нея без дори да си напрашат перата. Ние общо - ПП + ДБ, представляваме либерално-демократичното пространство", каза Пейков.

Очаквайте подробности.