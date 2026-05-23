Временно е ограничено движението в наводнен участък на пътя Велико Търново – Габрово

Временно е ограничено движението при км 106 на път I-5 Велико Търново – Габрово поради наводнен участък, съобщава Агенция "Пътна инфраструктура". Обходният маршрут е по път I-5 през квартал "Чолаковци", Западен пътен възел, Южен пътен възел и обратно, като трафикът се регулира от „Пътна полиция".

Във Велико Търново и общината е обявено бедствено положение заради проливния дъжд, съобщи снощи кметът Даниел Панов.

В Габрово река Янтра излезе от коритото си в района на кв. "Радичевец" през нощта заради проливния дъжд.

Временно ограничение има и на движението по път III-609 Трявна – Царева ливада поради почистване на свлякла се земна маса. Обходният маршрут е по направлението Трявна – Черновръх – Радовци – Царева ливада и обратно. Трафикът е сигнализиран с пътни знаци и се контролира от „Пътна полиция".

