Екоинспектори няколко дни проверяват за замърсявания в Община Асеновград, останаха доволни

В изпълнение на своите контролни функции по Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците, екипи на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив в няколко поредни дни извършиха планови проверки във всички населени места на територията на Община Асеновград. Целта беше да се установи дали са изпълнени дадените от директора на екоинспекцията задължителни предписания, свързани с предприемане на незабавни действия за опазване на чистотата и предотвратяване на замърсявания с отпадъци, съобщиха от РИОСВ.

Проверките обхванаха ключови и чувствителни зони на територията на общината, включително входно-изходни пътни артерии, гробищни паркове, бивши нерегламентирани сметища, закрити със заповед на РИОСВ през 2009 г., речни легла и дерета, както и участъци от републиканската пътна мрежа. Районът на гробищния парк е почистен. Снимка: РИОСВ-Пловдив

При извършените обходи е отчетено, че в редица от традиционно проблемните точки, включително такива, за които регулярно в екоинспекцията са получавани сигнали от граждани, е извършена значителна почистваща и организационна работа. Особено положително впечатление прави подобреното състояние в района на гробищния парк и пространствата около Пречиствателната станция за отпадъчни води край Асеновград.