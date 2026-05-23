Отменят се всички чествания в Априлци по повод 150-та годишнина от Априлското въстание

Отменят се всички чествания в Априлци по повод 150-та годишнина от Новоселското въстание - епизод от Априлското въстание, съобщи за БТА кметът на община Априлци инж. Тихомир Кукенски. Причината са локални наводнения, причинени от реки, излезли от коритата си в следствие на обилните валежи през изминалото денонощие. Положението е кризисно и предвид безопасността на жителите и гостите на старопланинския град се налага отмяна на програмата, допълни кметът.

В днешните чествания трябваше да се включи и президентът Илияна Йотова.

Проблемните участъци в Априлци са няколко. Река Видима, в близост до „Черния паметник", е преляла вследствие на обилните валежи. Към момента реката вече се е върнала в коритото си и ситуацията постепенно се нормализира.

Критично остава положението преди училището в квартал Ново село, където дере е довлякло сухи дървета и клони, запушило е водосток, а водата е преляла през пътя и е отнесла част от пътното платно.

Сериозна е била обстановката и при сливането на река Острешка с реката, идваща от махала Маришница. По информация на местни жители там са били наводнени няколко къщи. Жена е била блокирана в дома си, като водата в помещението е достигала до подмишниците ѝ, а тя се е държала за маса, за да не бъде отнесена от течението.