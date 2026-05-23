Реки преляха в Априлци и Троян (Видео, снимки)

Река Видима, в близост до „Черния паметник", където за днес са предвидени чествания на 150-та годишнина от Априлското въстание, е преляла, съобщи пред БТА кметът на община Априлци инж. Тихомир Кукенски. По думите му водата вече се е върнала в речното корито, така че полека-лека ситуацията се нормализира.

Една от най-критичните точки остава районът преди училището в кв. Ново село, където водата е довлякла сухи дървета и клони, запушил се е водосток и водата е преляла през пътя, като е отнесла част от пътното платно, каза още той.

Сериозна е била ситуацията и при сливането на река Острешка с реката, идваща от махала Маришница. По информация на местни там са били наводнени няколко къщи. Жена е била блокирана в дома си, като водата в помещението е достигала до под мишниците ѝ, а тя се е държала за маса, за да не бъде отнесена от течението.

Според кмета причината за рязкото покачване на водите е големият водосборен район в планината и интензивните валежи през последните часове.

На място продължава наблюдението на обстановката, а местните власти се надяват до вечерта ситуацията да бъде овладяна и движението в засегнатите участъци да бъде възстановено.

Дъждът от тази нощ препълни речното корито и река Черни Осъм е излязла от коритото си на отделни места в Орешак и Черни Осъм, най-вече в района на махала „Миленча", съобщи кметът на Троян Донка Михайлова. Техника на общинско предприятие „Комунални услуги" вече е в проблемните участъци, като общината има е готовност за включване на още техника, заяви кметът. Няма пострадали хора и животни. Река Видима КАДЪР: Фейсбук/Румен Василев

Наводнени са отделни части от улици, мазета и дворове в Орешак и Черни Осъм. Залят е обходният път в Орешак, който се ползва по време на Орешашкия панаир. Има изнесена земна маса от дерета на републиканския път в района на Шипково, където вече работи техника на Агенция пътна инфраструктура и отделни проблеми в с. Терзийско и махала „Зеленика" на Бели Осъм. Останалата улична и пътна мрежа в общината е без проблеми за преминаване. В по-голямата част от общината продължава да вали.