Васил Михайлов вече е в централния затвор в София

Димитър Мартинов

[email protected]

1464
Васил Михайлов бе хванат вчера.

Васил Михайлов вече е в централния затвор в София. Прокурорският син бе хванат вчера в София при акция на ГДБОП след близо година укриване. Докато се криел, той дори си пуснал брада, а преди ходеше гладко избръснат. Операцията не похвална от вътрешния министър Иван Демерджиев

Той е приведен в затвора заради влязла в сила присъда от година и осем месеца.

Младежът се разследва за опит за убийство на полицай от ГДБОП, когото нападнал, докато се укриваше. Това стана с края на март. Срещу него има и дела за побои и хулиганство. Бащата на Михайлов е пернишкият прокурор Бисер Михайлов – бивш заместник окръжен прокурор на Перник. Името му стана известно в началото на юни 2022 г. след заканата на кмета на Перник Станислав Владимиров да оглави протести срещу отказите на полицията да работи по сигнали срещу младежа. Оказа се, че за хулиганските изцепки на тогава 19-годишния прокурорски син знае целият град и дори се разпространяваха на клипове. 

