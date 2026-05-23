Авария по централен водопровод спря водата на Самоводене

Авария по централния водопровод, захранващ село Самоводене, налага спиране на водоподаването в населеното място, съобщиха в официалната фейсбук страница на кметството във великотърновското село.

Екипи на ВиК „Йовковци" извършват обход по трасето от село Беляковец с цел установяване на мястото на аварията, за да бъде отстранена.

Поради интензивните валежи през последните часове нивата на реките Янтра и Раковец са значително повишени, като на отделни места водата е излязла извън коритата, съобщиха още от кметството в Самоводене. Няма данни за наводнени жилищни имоти, бедстващи хора или пряка опасност за населението, а ситуацията се следи постоянно.

Призоваваме гражданите да бъдат внимателни, да избягват преминаване през залети участъци и при необходимост да подават сигнали своевременно, апелират от кметството.

Във Велико Търново и общината заради интензивните валежи беше обявено бедствено положение.