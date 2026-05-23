ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тодор Джиков, "Прогресивна България": Очакваме 10%...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22903189 www.24chasa.bg

Авария по централен водопровод спря водата на Самоводене

1076
Чешма

Авария по централния водопровод, захранващ село Самоводене, налага спиране на водоподаването в населеното място, съобщиха в официалната фейсбук страница на кметството във великотърновското село.

Екипи на ВиК „Йовковци" извършват обход по трасето от село Беляковец с цел установяване на мястото на аварията, за да бъде отстранена.

Поради интензивните валежи през последните часове нивата на реките Янтра и Раковец са значително повишени, като на отделни места водата е излязла извън коритата, съобщиха още от кметството в Самоводене. Няма данни за наводнени жилищни имоти, бедстващи хора или пряка опасност за населението, а ситуацията се следи постоянно.

Призоваваме гражданите да бъдат внимателни, да избягват преминаване през залети участъци и при необходимост да подават сигнали своевременно, апелират от кметството.

Във Велико Търново и общината заради интензивните валежи беше обявено бедствено положение.

Чешма

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Изумих се в колко осъзнат човек се превърна детето Дара (Видео)