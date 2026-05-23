Гл. комисар Джартов: Има опасност да се активизират свлачища след дъждовете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Има опасност вследствие на големите дъждове да се активизират и свлачища. Това заяви гл. ком. Александър Джартов, директор на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението".

"Обявено е бедствено положение във Велико Търново и Габрово още снощи. Днес и Априлци обяви бедствено положение. Ситуацията продължава да бъде доста динамична", посочи той.

„Нивата на реките в Габровска област започнаха да падат през нощта. Независимо от това към настоящия момент фокусът ни е река Росица близо до Севлиево, която се покачва", каза Джартов.

„Към настоящия момент няма непосредствена опасност, но независимо от това, дори и при най-малкия признак, се евакуират хора", допълни той пред bTV.

„Нивата на част от реките във Великотърновско също намаляват. Река Янтра обаче все още задържа и леко покачва нивото си. Отводняват се мазета и приземни етажи", информира гл. ком. Александър Джартов.

Той отправи апел към хората в най-засегнатите райони да се доверят на властите. Джартов посъветва да не се предприемат пътувания освен ако не е крайно наложително.