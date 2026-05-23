ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тодор Джиков, "Прогресивна България": Очакваме 10%...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22903202 www.24chasa.bg

Гл. комисар Джартов: Има опасност да се активизират свлачища след дъждовете

1604
Главен комисар Александър Джартов

Има опасност вследствие на големите дъждове да се активизират и свлачища. Това заяви гл. ком. Александър Джартов, директор на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението".

"Обявено е бедствено положение във Велико Търново и Габрово още снощи. Днес и Априлци обяви бедствено положение. Ситуацията продължава да бъде доста динамична", посочи той. 

„Нивата на реките в Габровска област започнаха да падат през нощта. Независимо от това към настоящия момент фокусът ни е река Росица близо до Севлиево, която се покачва", каза Джартов.

„Към настоящия момент няма непосредствена опасност, но независимо от това, дори и при най-малкия признак, се евакуират хора", допълни той пред bTV. 

„Нивата на част от реките във Великотърновско също намаляват. Река Янтра обаче все още задържа и леко покачва нивото си. Отводняват се мазета и приземни етажи", информира гл. ком. Александър Джартов.

Той отправи апел към хората в най-засегнатите райони да се доверят на властите. Джартов посъветва да не се предприемат пътувания освен ако не е крайно наложително.

Главен комисар Александър Джартов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Изумих се в колко осъзнат човек се превърна детето Дара (Видео)