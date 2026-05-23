Комисар Николай Николов: Няма изпуснати или прелели язовири в региона на Велико Търново

Няма прелели или изпуснати язовири на територията на Велико Търново. Между 80 до 100 литра дъжд за 60 до 90 минути е огромно количество. Това което виждаме е резултат от тези дъждове и скатните води, влели се в Янтра. Това заяви във Велико Търново комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи.

На практика организацията, която беше предварително създадена, даде резултат. Местните власти, заедно със служителите от министерство на вътрешните работи, енергоснабдяване се включиха, изпълниха задълженията си по план, което доведе до това, че на практика няма жертви и пострадали хора, отбеляза Николов.

Бившият шеф на пожарната предупреди, че рискът не е отминал и трябва бдителност предвид очакваните валежи.

"Държа връзка с Габрово, там ситуацията постепенно се успокоява, нивата на реките, които се вливат в Янтра падат, така че дано да задържи малко по-дълго преди да започнат дъждовете, които очакваме около обяд или ранния след обед", каза той