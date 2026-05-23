Нивото на водата на места в Севлиево е 1,20 м, евакуират хора (Снимки)

СНИМКА: Фейсбук/Община Севлиево

На места нивото водата след проливните дъждове в Севлиево достига 1.20 м. Община Севлиево, заедно с полицията и РС ПБЗН започват евакуация на населението. Това съобщават от общината във фейсбук.       

