Нивото на водата на места в Севлиево е 1,20 м, евакуират хора (Снимки)

На места нивото водата след проливните дъждове в Севлиево достига 1.20 м. Община Севлиево, заедно с полицията и РС ПБЗН започват евакуация на населението. Това съобщават от общината във фейсбук.
"Поради обилният дъжд, нивото на реката тази нощ се покачи и заля урбанизирана територия по улица "Крайбрежна" и съседни улици в северната част на град Севлиево. Обявено е бедствено положение в област Габрово", казват оттам.
"Преустановено е водоподаването, както и елекрозахранването по селата. Информиран е Областният управител на Област Габрово и се очаква да бъде обявено бедствено положение. Умоляват се гражданите, които имат възможност, да напуснат незабавно жилищата си или да позвънят за помощ на телефон: 0675396112. Набират се доброволци да помогнат в изграждането на диги по речното корито", заявяват още от Община Севлиево.