Нивото на водата на места в Севлиево е 1,20 м, евакуират хора (Снимки)

На места нивото водата след проливните дъждове в Севлиево достига 1.20 м. Община Севлиево, заедно с полицията и РС ПБЗН започват евакуация на населението. Това съобщават от общината във фейсбук. СНИМКА: Фейсбук/Община Севлиево

"Поради обилният дъжд, нивото на реката тази нощ се покачи и заля урбанизирана територия по улица "Крайбрежна" и съседни улици в северната част на град Севлиево. Обявено е бедствено положение в област Габрово", казват оттам. СНИМКА: Фейсбук/Община Севлиево