Президентът на Молдова Мая Санду поздрави министър-председателя Румен Радев за категоричната победа на парламентарните избори

Президентът на Република Молдова Мая Санду поздрави министър-председателя Румен Радев в телефонен разговор за категоричната победа на „Прогресивна България" на парламентарните избори. По време на разговора бе изразено взаимно желание за последващо задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и Молдова в икономиката, инвестициите, енергетиката, образованието и културата, съобщават от правителствената пресслужба.

Румен Радев потвърди принципната и последователна подкрепа на България за европейската интеграция на Молдова на основата на собствените заслуги на държавите, кандидатстващи за членство в ЕС и открои постигнатото от Молдова в тази насока. Министър-председателят подчерта и значимостта на българското национално малцинство в Молдова като един от важните мостове за развитие на двустранното сътрудничество.

Президентът Санду отправи покана за провеждането на повече съвместни инициативи в подкрепа на популяризирането на българската култура в Молдова, а министър-председателят Радев отбеляза значението на насочването на повече инвестиции за развитието на Тараклийския район и обучението на представители на българското национално малцинство в страната да кандидатстват и работят по програми и проекти на Европейския съюз.