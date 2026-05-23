Демерджиев: Свързани с институции хора са помагали на прокурорския син да се укрива

Разбрахме кои са хората, подпомагали укриването на прокурорския син, ще има работа за прокуратурата. Вероятно същите хора са покровителствали Васил Михайлов, свързани са с някои институции, а има и криминално проявени. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг.

Според министъра не е работено активно по издирването му. "Справедливостта ще бъде неизбежна - никой не може да избяга от закона, още по-малко човек, позволил си да атакува полицейски служители. Спрямо всеки ще бъде предприето издирване, щом е извършил престъпление. Има инфилтрирани хора в системата на МВР, но те ще бъдат изведени от нея", увери Демерджиев. Той се зарече да "прочисти" ведомството от хора, които не разбират дълга и службата на полицая.

"Активните действия, които се извършват от около месец, дадоха резултат. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона", каза Иван Демерджиев. На въпрос за Пепи Еврото министърът беше категоричен, че всеки, за когото има информация, че е извършил престъпление, ще бъде издирван.

"Дългият процес по установяване и задържане на Васил Михайлов ни помогна да разберем кои са хората, които са го подпомагали през това време. Там има интересни имена, предполагам, че прокуратурата също ще има работа извън тази по прокурорския син. Надявам се и вярвам, че както прокуратурата, така и съдът ще изпълнят своите функции така както МВР се справи - издири го и то предаде на правосъдието", заяви още Демерджиев.

Той все още не може да каже кои са хората, покровителствали Васил Михайлов, но най-вероятно това са тези, които са му помагали през последния месец, в който МВР работи по издирването му. "Хората, свързани с него по-скоро, не са от системата на Министерството на вътрешните работи", каза още той.

По думите му дирекция "Вътрешна сигурност" работи активно, за да се справи с "инфилтрираните" хора в полицията. Те ще бъдат изведени оттам, някои и от системата. Дирекция "Вътрешна сигурност" в момента се укрепва и смятам, че начинът по който ще заработи през следващите месеци ще бъде коренно различен. Това е най-силният инструмент на министъра да почиства ведомството си от хора, които не разбират дълга и службата ма полицая", категоричен беше Демерджиев.

Вчера при специализирана полицейска операция в София задържаха прокурорския син от Перник - Васил Михайлов, който се укриваше от властите след осъдителна присъда. Михайлов бе заловен пред входа на блок в столичния квартал "Свобода".

Днес сутринта той бе приведен в Централния затвор за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца "лишаване от свобода".

В началото на февруари Софийският градски съд постанови ефективна присъда от 1 година и 8 месеца при първоначален строг режим за Михайлов за закани за убийство към бившата му приятелка. През юни 2025 г. той беше обявен за общодържавно издирване след сигнал за побой над 31-годишния Павел Павлов. Във видеообръщение Михайлов отрече да е извършил престъпления и обяви, че ще се предаде скоро. По-късно за това призова и баща му - прокурор Бисер Михайлов.

Следите на прокурорския син се загубиха, когато мъж от Перник подава сигнал срещу него, че е бил принуждаван да подпише документи, с които признава, че му дължи пари.

На 27 март служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че се предполага, че прокурорският син, заедно с още две лица, използвайки бухалки и автомобил, с маски, отиват до село Люлин, в близост до Перник. Там нападат с бухалки служител на ГДБОП, който преди това е бил полицай в "Криминална полиция" в Перник.

През април 2025 г. Васил Михайлов, син на прокурора от Перник Бисер Михайлов, получи присъда от Софийския районен съд от четири години затвор за няколко побоя и закана за убийство.