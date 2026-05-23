Бедствено положение за село Първомайци и Долна Оряховица заради разлива на Янтра

Бедствено положение е обявено за село Първомайци и град Долна Оряховица в община Горна Оряховица след проливния дъжд от миналата нощ.

То е в сила от 08:00 часа на 23 май 2026 г., за не повече от седем дена, съобщи кметът Николай Рашков.

Организирани са неотложни възстановителни работи в засегнатите участъци – „Александровски мост" на главния път Горна Оряховица – с. Първомайци над река Янтра, както и по улиците „Бузлуджа", „Червен бряг" и „Сан Стефано" в град Долна Оряховица.

Дейностите са насочени към възстановяване на движението и отстраняване на последиците.

Всички сили и средства от общински структури са ангажирани. На място е техника и екипи на фирма „Крис Р" ООД.

Премахна се натрупания дървен материал под и пред сводовете на моста, за да се осигури проводимост на водата по течение на река Янтра и да се предпази от наводнение село Първомайци.

Нивото на реката обаче продължава да се покачва и вече прелива по пътното платно. Движението в района е спряно.

Екипите остават на място, в готовност за реакции, поради очакваната приливна вълна с още наноси откъм Габрово.

Речните нива са под наблюдение и в района на Долна Оряховица. Фирма „Пътни строежи" АД – Велико Търново ще възстанови пътната настилка по засегнатите улици в града.