Платформа, базирана на изкуствен интелект, скоро ще показва разходите на държавата

Електронните услуги на администрацията в момента са неудобни и недостъпни за потребителите, казва Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация

Състоянието на електронното управление у нас олицетворява неработещата администрация, като амбицията на новото правителство е в рамките на идните години да подобри административните услуги, така че те да работят незабележимо в полза на граждани и бизнес. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев по bTV.

Той подчерта, че електронните услуги на администрацията в момента са неудобни и недостъпни за потребителите, въпреки че от много години се говори за дигитализация.

„Електронното управление в момента е в състояние, което олицетворява неработещата администрация. Нашата амбиция е да направим една работеща, незабележима за хората и бизнеса администрация, която бързо и лесно, и удобно да обработва документи, да не изисква от хората да подават един и същи документ многократно", каза той.

Василев се обърна към граждани и бизнес с молба за търпение, тъй като като натрупаните с години проблеми в сферата на електронното управление у нас не могат да бъдат решени с магическа пръчка.

„Сигурен съм обаче, че в края на този четиригодишен мандат чувствително ще бъдат подобрени дигиталните услуги вследствие и на технологичната революция, която се случва", каза министърът.

По думите на Василев целите на оглавяваното от него министерство са трансформация на икономиката на България към индустрии с висока добавена стойност и трансформация на работата на администрацията, включително разработването на дигитални услуги в полза на бизнеса и гражданите.

„Ние дълбоко вярваме, че именно иновациите, че именно технологиите ще са в основата на ускорения и устойчив икономически растеж", каза министърът, добавяйки, че за постигането на тази цел е необходимо наличието на три основни показателя – достъп до талант, достъп до капитал и улеснения за правене на бизнес.

Той заяви, че през следващата седмица ще представи ново предложение за структура на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, което обединява в едно досегашните Министерство на иновациите и растежа и Министерство на електронното управление.

Щатното разпределение в двете обединени министерства е около 600 души, а незаетите щатни бройки са около 70 към момента, като съкращаването на разходите на новото министерство ще започне именно от незаетите места.

Василев посочи, че скоро ще бъде представена първата версия на базираната на изкуствен интелект платформа „Сигма", чрез която ще бъдат показвани всички разходи на държавата в разбираем и достъпен вид.

"Прозрачността е най-сериозният лек срещу корупцията", каза той.

Министърът отбеляза, че внедряването на технологиите и изкуствения интелект в държавната администрация ще подобри ефективността на услугите, но няма да замени хората и да снеме отговорността от тях.

Той посочи, че предстои надграждане на интернет портала „Колко струва", където се публикуват цените на хранителните стоки у нас, така че скоро хората ще могат да се информират откъде могат да купят конкретни стоки най-евтино.

"За нас технологията е инструмент за постигане на повече с по-малко", добави Иван Василев.