И в Дряново частично бедствено положение, залят е стадион, пострадали са мостове, и този на Колю Фичето

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

И община Дряново обявява частично бедствено положение, съобщава общината.

Целият стадион "Локомотив" е залят с вода. Достъпът за моста към стадиона е ограничен. Мостът към жп линията и ул. "Поп Харитон" е силно компрометиран.

Към момента няма нужда от евакуация, но при засилване на валежите през следващото денонощие, има риск от заливане на най-ниските части на града и някои от малките населени места, предупреждават от община Дряново.

Компрометирани са мостът на Колю Фичето, мостът при автогарата, който свързва града с ЖП гарата, както и мостът на Андъка в района на Дряновския манастир, където са разрушени перилата.

Най-критична остава ситуацията в ниските части на Дряново и в село Царева ливада.

Затворен е пътят от Дряново за Трявна, заради две свлачища, съобщават и дряновци, но и кметът на община Трявна Обходният маршрут в момента се осъществява през Радовци.