Авто-мото ретро парад радва софиянци (Галерия)

Българският автомобилен клуб „Ретро" организира и тази година най-големия авто-мото ретро парад „Спасовден". Събитието се провежда днес на площад „Княз Александър Батенберг" в София.

Традицията датира от 1913 г., когато празникът е организиран от първата шофьорска организация у нас – Българския шофьорски съюз. След прекъсване през 1950 г., инициативата е възобновена през 1990 г. от СБА и БАК „Ретро".

Тазгодишното издание се реализира в партньорство със СБА и Столична община, като в рамките на събитието ще бъде връчена и специална купа на кмета на Столична община.