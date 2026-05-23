Виктор Чаушев, зам.-кмет на София: Предлагаме мащабна оптимизация на трамвайната мрежа в столицата

Нови директни връзки, по-кратки интервали и координирани разписания ще подобрят придвижването между кварталите и центъра

Заместник-кметът на София в направление „Транспорт и градска мобилност" Виктор Чаушев внесе в Столичния общински съвет доклад за мащабна оптимизация на трамвайната мрежа в столицата, съобщават от пресцентъра на общината. Основната цел на реформата е въвеждане на координирани разписания с равни интервали на движение, намаляване на времето за чакане и осигуряване на по-бързи и удобни връзки между кварталите.

Промените предвиждат нови директни маршрути, удължаване и оптимизация на съществуващи линии и въвеждане на синхронизирани графици, които да ограничат т.нар. "пакетно движение" на трамваите – ситуация, при която няколко превозни средства се движат едно след друго, последвани от дълги интервали без обслужване.

"Това е първа стъпка към изграждане на по-добре координирана трамвайна система, в която линиите работят като обща мрежа, а не като отделни маршрути. Целта е по-кратко чакане, по-надеждно обслужване и по-добри връзки между кварталите", заяви Виктор Чаушев.

Докладът предвижда разкриване на две изцяло нови трамвайни линии:

• Линия №13 – между ж.к. „Захарна фабрика" и метростанция „Витоша", през бул. „Ал. Стамболийски", ул. „Граф Игнатиев" и пл. „Журналист";

• Линия №17 – между ж.к. „Манастирски ливади – запад" и кв. „Орландовци", осигуряваща нова директна връзка между южните и северните райони на София.

С новата линия №13 жителите на кв. „Захарна фабрика" ще получат по-добра връзка с централната градска част и значително по-кратки интервали на движение. Линия №17 ще увеличи капацитета по направлението към НДК и пл. „Света Неделя", като същевременно ще осигури директна връзка с кв. „Орландовци".

Докладът включва и промени в съществуващи маршрути:

• Линия №1 – удължаване и нов маршрут между ж.к. „Иван Вазов" и ж.к. „Западен парк", с по-кратки интервали на движение;

• Линия №3 – промяна на маршрута в посока кв. „Орландовци" по ул. „Струга" и бул. „Мария Луиза";

• Линия №8 – удължаване от ж.к. „Люлин 5" по ул. „Алабин" и ул. „Граф Игнатиев" до пл. „Журналист".

С промените линия №8 ще осигури директна връзка между ж.к. „Люлин", бул. „Ал. Стамболийски" и източната част на центъра.

Паралелно с маршрутните промени се въвеждат поетапно нови координирани разписания за линии №4, №6, №10, №12 и №18, както и за новите линии. Те ще бъдат организирани на равни интервали, с лесни за запомняне часове на тръгване и по-добри възможности за прекачване между различните линии.

Предвижда се и синхронизация със светофарните уредби по ключови трасета с цел по-бързо преминаване на трамваите и подобряване на регулярността на движението.

„Продължаваме да работим за по-надежден и предвидим градски транспорт, който да бъде реална алтернатива на автомобила. Това означава не само нова инфраструктура, но и по-добра организация на съществуващата мрежа, така че хората да пътуват по-бързо и с по-малко чакане", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Докладът предстои да бъде разгледан от Столичния общински съвет, а промените ще се въвеждат поетапно до края на 2026 г.