Тодор Джиков, "Прогресивна България": Очакваме 10%...

Спасяват 14-годишно момче, попаднало в наводнен участък в село Шемшево

Дима Максимова

В с. Шемшево, до Велико Търново, пожарникари и водолази провеждат акция за спасяване на 14-годишно момче, попаднало в наводнен участък, съобщиха от полицията. Момчето не е в коритото на реката, придържа го мъж,  водолазите ще опитат да стигнат до него и да го издърпат с въже на безопасно място.

Остава затворен участъка около бензиностанция Ромпетрол и разклона за кв. Чолаковци. Ограничено е движението по пътя между селата Леденик и Шемшево и по моста на с. Първомайци. Ограничава се преминаването на товарни автомобили през Прихода на Републиката. Постепенно обстановката започва да се нормализира, информират от ОДМВР.

