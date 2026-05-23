Спасен е младежът, попаднал в потопа край Шемшево, искал да си прави селфи (Видео)

Спасен е младежът, който бедстваше в придошлата Янтра край село Шемшево, оказа се 17-годишен, уточниха от полицията. Момчето не е попаднало случайно в наводнения участък, а искало да си прави адреналиново селфи. Водата обаче го повлякла и той не могъл да излезе сам. Наложило се водолазни екипи да влязат в бушуващата река и да го завържат с въже, за да го издърпат на безопасно място. Изглежда в добро състояние. Медици го преглеждат.

Неточна се оказала и първоначално подадена информация, че е придържан от друг мъж. Но за всеки случай водолазите са обходили коритото, да не би да е отнесен по течението.