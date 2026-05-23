Община Крушари се побратими с Виноградовка в Молдова

Община Крушари от област Добрич подписа договор за побратимяване с община Виноградовка в Тараклийски район, Молдова, съобщи председателят на фондация „Бъдеще 2008" Ивайло Ангелов, който е инициатор на партньорството.

От името на община Крушари договорът бе подписан от заместник-кмета на общината Назмие Люман. В делегацията бяха още председателят на общинския съвет Видин Каракашев, заместник-кветът Исмаил Исмаил и Ивайло Ангелов.

От молдовска страна договорът бе подписан от кмета на Виноградовка Татяна Цуркан в присъствието на общински съветници и официални гости. Сред тях бе и кметът на населеното предимно с бесарабски българи село Кортен Степан Танурков.

По време на визитата гостите от България са посетили две училища, детска градина и църквата в село Кириловка, което е част от комуна Виноградовка.

Договорът е подписан на 22 май по повод храмовия празник на местния храм. От името на община Крушари Назмие Люман връчи подаръци на кмета на Виноградовка, директорите на образователните институции, местното читалище, кмета на село Кортен и свещеника в църквата в Кириловка.

Програмата завърши с празничен концерт в културния дом на село Кириловка с участието на местни състави и фолклорната формация „Български сърца" от село Кортен. Делегацията от Крушари отправи официална покана към новите си побратими да посетят България на 20 юни по повод традиционния „Празник на гърнетата".

Ивайло Ангелов посочи, че това е 24-то поред побратимяване по оста България - Молдова, които са по негова инициатива от 2023 година до сега. Той допълни, че е подарил на кмета на община Виноградовка българско знаме и карта на България.