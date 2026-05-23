И влакове спряха заради обилни дъждове и паднали скали между Дряново и Плачковци

От тази нощ е преустановено движението на влаковете по 4-та жп линия в участъка Дряново – Царева ливада - Трявна – Плачковци поради лоши метереологични условия и обилни дъждове, съобщават от Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

В междугарието Царева ливада - Трявна се е активизирало свлачище. Върху железния път има скална маса, паднал е стълб, скъсана е контактната мрежа и липсва напрежение. Гара Дряново е наводнена и е преустановено движението през нея, пише в съобщението.

От 9,38 ч е преустановено движението на влаковете в междугарието Трявна - Плачковци също поради паднали скални. На място са изпратени аварийни екипи на НКЖИ.

Поради усложнената метеорологична и пътна обстановка, която към момента затруднява осигуряването на алтернативен превоз в засегнатия участък, временно се преустановява продажбата на билети за пътуване в участъка Велико Търново – Плачковци до възстановяване на нормалното движение и транспортната достъпност в района, се добавя в съобщението.