За очаквано преливане на яз. "Александър Стамболийски" предупреди кметът на община Павликени

В Община Павликени е получена информация, че се очаква около 13:30 ч. днес (23 май) язовир „Александър Стамболийски" да започне да прелива, написа в социалните мрежи кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов.

Очаква се прелелите води да достигнат постепенно до около 400 м3/сек (над три пъти повече от предишния път).

Ситуацията е в следствие на голямото количество валежи през последните дни в района на водосбора на р. Росица и въпреки предварителното изпускане на водни количества от язовир „Александър Стамболиски".

Към момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание.

Уведомяваме живущите в ниските части на населените места по поречието на р. Росица, както и земеделци, животновъди, рибари – да следят нивото на реката.

Призоваваме жителите, докато нивото на река Росица е повишено да преместят животни, техника и инвентар от ниските места, да не остават в близост до реката, да не преминават през залети участъци; да избягват риболов и разходки край реката.

Уведомени са всички кметове на кметства.

Екипът на РС ПБЗН и Доброволното формирование са в готовност да реагират при нужда.

Гражданите могат да подават сигнали за залети площи, за заклинени дървени трупи на мостовите съоръжения и други – на горещия телефон на община Павликени на тел. 080 080 404 (безплатен за всички) и 0888 096 099 – дежурен в Община Павликени.

Община Павликени продължава да следи обстановката и ще информира своевременно при промяна.