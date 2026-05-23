В Тетевенско има залети дворове, няма бедстващи хора

На места в Тетевенско има залети дворове вследствие на продължителните валежи, но няма бедстващи хора и застрашени домове, съобщиха за БТА от общинската администрация. Има критична точка в квартал „Полатен“, където в момента се възстановява дигата, изградена при предишното наводнение.

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева е свикала извънредна среща на Щаба за защита при бедствия, на която са били обсъдени ситуацията и критичните точки във всяко населено място. Засега няма необходимост от обявяване на бедствено положение, но обстановката се следи постоянно, като се държи връзка с кметовете на населените места. Отговорните институции са в готовност за реакция при нужда.

От общинската администрация информират още, позовавайки се на данни на Националния институт по метеорология и хидрология, че през последните 24 часа в село Рибарица са паднали 416 литра/кв. метър дъжд, а в град Тетевен – 456 л/кв. м. Нивото на реките Черни Вит и Бели Вит се е покачило с 278 см.

От „Водоснабдяване и канализация“ АД – Ловеч съобщиха, че поради силното замътване на речно водохващане Болованджика ще бъде нарушено водоподаването за Тетевен и Рибарица от днес до нормализиране на водата и годността ѝ за питейно-битови нужди.

В община Априлци е обявено бедствено положение. Там има наводнени къщи, а една жена е била евакуирана и настанена в социално жилище.