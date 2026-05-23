Абитуриентите в Добрич спестяват от втора вечер и екстри на баловете

761 са абитуриентите в Добрич тази тодина - те са от 37 паралелки в различните училища в града. Изпращането им от учебните заведения завърши с емоционални тържества, на 23 и 24 май предстоят баловете. За тях завършилите ученици са избрали различни заведения в Добрич, празненствата са по класове и по випуски..

„Около 35-40 евро струва кувертът за бала. Но за тази цена менютата се посвиха – липсва предястие, разнообразие от алкохол. Посрещането на абитуриентите с шампанско при влизане в заведението също отпадна тази година. Няма и специална програма. Разчита се на музиката на заведението", споделят ресторантьори.

„Не можем обаче да се оплачем от заявки за празненстваа, които организират родители на абитуриенти за роднини и приятели. Менютата са добри, настроението на тези партита – също", добавят те.

„Тази година абитуриентите като че ли се ограничават от втора вечер, която е някъде в страната или в чужбина. За пътуване в страната почти няма интерес. Турция е традиционна дестинация за тъй нар. втора вечер в предпочитанията на учениците, но сега записванията са по-малко, с около 30 процента", казав туроператорски фирми.

Ателиета за ремонти на дрехи в Добрич са залети от поръчки, признават шивачки, докато вдигат глава от машината. „Абитуриентите носят нови тоалети, които не са евтини, има и маркови, обикновено за скъсяване, стесняване и други дребни ремонти", разказват те.

Шивачка казва, че са й донесли за скъсяване дори.... вратовръзка. „Наред с тоалетите на младите, не са малко поръчките и на майките им за различни ремонти на рокли. Скъсяваме и панталони на татковци", обасняват майсторките.