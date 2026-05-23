Кметът на Велико Търново отмени празничните прояви за 24 май

Дима Максимова

Даниел Панов и косимар Красимир Кръстев следят ситуацията в кв. "Асенов" под Царевец

Отменям празничната програма във Велико Търново за 24 май.

Наводнението и справянето с последиците от него са първостепенна и приоритетна задача, обяви във фейсбук кметът Даниел Панов.

"Хората, чиито домове са наводнени - и във Велико Търново, и във всяко едно от населените места, заслужават бързо да възстановят нормалния си живот - и аз, и Общината ще направим всичко по силите си за това.

Поводи за празници ще има достатъчно занапред.

Важни сега са хората!

Благодаря на учителите, учениците и родителите за разбирането!", посочва кметът.

