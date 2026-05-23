МВФ смята, че ЕС трябва да се реформира и да изпол...

Навръх 24 май Ансамбъл "Българе", Михаела Маринова и Тримата български тенори "превземат" сливенската сцена

Ваньо Стоилов

Снимка: Община Сливен

Танцова и музикална еуфория в различни стилове ще „превземе" сливенската музикална сцена навръх 24 май - един от най-светлите и значими български празници – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, съобщават от пресцентъра на общината.

За празничния дух, доброто настроение и емоции на жителите и гостите на Сливен ще допринесат артистите на Ансамбъл „Българе". Концертът на впечатляващата фолклорна формация ще започне от 13 ч. на откритата сцена на пл. „Хаджи Димитър". Концертите не спират дотук. От 19.30 ч. на същия ден на сцената ще се качат Тримата български тенори и Михаела Маринова, които заедно с публиката ще споделят празничното вълнение.

При подходящи метеорологични условия 24 май в Сливен ще започне с шествие на деца, ученици, студенти и културни деятели от сливенските детски градини, училища, висши учебни заведения и културни институти. То ще тръгне от Градската градина в 11 ч. и ще премине по главната улица до площад „Хаджи Димитър". Там от 11,30 ч. е организирана общоградска тържествена церемония.

Награждаването на ученици, носители на награди от национални и международни състезания и конкурси, ще започне от 12 ч. То ще протече на откритата сцена на плащяд „Хаджи Димитър".

