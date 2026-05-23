Търново си отдъхва: С 60 сантиметра падна нивото на Янтра в последния час

Вълната по Янтра, която дойде от Габрово и Дряново, започва леко да се отдръпва. С повече от 60 сантиметра се понижи нивото във Велико Търново в последния час - вече е 6.90м. С един метър- до 3.47м спадна и стойността й при с. Пушево. Това съобщи кметът Даниел Панов.

Паралелно с това, със специализирана техника се премахват влачени от реката трупи на дървета и наноси. Работи се там, където е възможно, предвид все още високите и рискови нива.