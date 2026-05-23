С празнично шествие и дефиле на зрелостниците отбелязват 24 май в Търговище

С празнично шествие и дефиле на зрелостниците Търговище ще отбележи 24 май, Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, съобщипа от общинския пресцентър.

Началото на програмата ще бъде поставено в 10.30 ч., с традиционното шествие от I ОУ „Христо Ботев" до площад „Независимост". В него ще се включат представители на училищата, образователните и културни институции в общината.

В 18.30 ч. започва дефилето на зрелостниците от Випуск 2026 г. По червената пътека пред сградата на община Търговище ще преминат абитуриенти от 8 училища в града.

Шествието и дефилето ще протекат по предварително съгласуван с полицията и училищните ръководства ред и график.

В празничния ден, от 9.30 ч. до 13.00 ч., отворено за посетители с вход свободен ще бъде Славейковото училище.

По традиция на днешния 23 май, на тържествена церемония в Драматичния театър бяха наградени носителите на годишните отличия за образование, култура и изкуство.