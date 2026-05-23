Нанков: Институциите в област Ловеч да действат координирано, за да се ограничат пораженията

Важно е в цялата област институциите да действат координирано и своевременно, за да бъдат ограничени пораженията и да се реагира навсякъде, където има нужда. Това пише в своя фейсбук публикация депутатът от ГЕРБ Николай Нанков.

"Положението в голяма част от област Ловеч е доста тревожно след падналите обилни валежи през последното денонощие. Засегнати са пътища, улици, мостове, къщи и други материални щети. За щастие няма пострадали хора.

В Априлци, където вече е обявено бедствено положение, стихията отнесе два пешеходни моста, а съоръжението в кв. "Острец" не пострада единствено благодарение на факта, че бе укрепено в мандата на кабинета "Желязков" със средства от Комисията за възстановяване и подпомагане (бедствия и аварии) към Министерския съвет.

Аварийните екипи са на терен и продължават работа по овладяване на щетите. И аз съм тук, на място, за да съдействам с всичко необходимо за по-бързото справяне със ситуацията. С кмета Тихомир Кукенски се грижим за това, очакваме към нас да се присъедини и областният управител Пламен Христов, който към момента ръководи заседание на щаба в Ловеч.

В непрестанен контакт съм с кмета на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, където има усложнения вследствие на излезли води и наводнени участъци, и с кметовете на троянските села Орешак и Черни Осъм - Мая Найденова и Марин Сираков, където има наводнени къщи и залети улици, с общински съветници от засегнатите общини.

Благодаря на всички служители, доброволци и граждани, които помагат в този труден момент.

Тъжно е, че се наложи да бъдат отменени подготвяните с месеци труд, отдаденост и желание от десетки хора тържества по повод 150 години от Априлското въстание и 50 години град Априлци. Решение, което всички разбираме.

Убеден съм, че Априлци ще отбележи достойно своята история, когато обстоятелствата го позволят. Сега най-важни са хората, сигурността, взаимната подкрепа и бързото възстановяване на щетите", заявява още Нанков.