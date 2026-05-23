Казанлък изпраща абитуриентите си с концерт на Ирина Флорин

На 24 май община Казанлък ще отбележи един от най-светлите български празници с богата празнична програма, изпълнена с музика, вдъхновение и емоционални моменти, съобщават от общинския пресценър.

Празничните прояви ще започнат в 10:30 ч. на площад "Севтополис", където ученици от казанлъшките училища ще представят концертна програма с песни и танци, посветени на българската азбука, просвета и култура.

Кулминацията на празничния ден ще бъде вечерната церемония "По пътя на мечтите" – тържественото изпращане на абитуриентите от Випуск 2026 от 19:00 часа.

На площад "Севтополис" зрелостниците ще споделят своя специален миг с родители, учители и съграждани.

Вечерта ще завърши с концерт на обичаната българска изпълнителка Ирина Флорин, която ще излезе на сцената на площад „Севтополис" от 20:30 часа.